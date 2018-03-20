كوريا الجنوبية والاتحاد الاوروبي يؤكدان على العمل لتحقيق حل سلمي لقضية الاسلحة النووية لكوريا الشمالية بروكسيل في 20 مارس / بنا / أكدت كوريا الجنوبية والدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي مجددا على عملهم معا بصورة لصيقة لتحقيق حل سلمي لقضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية .



وحضرت الاجتماع الاستشاري للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بلجيكا يوم الاثنين، لتقديم موجز للتطورات الدبلوماسية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية ومناقشة سبل التعاون بين الطرفين.



وقالت وزيرة الخارجية الكورية كانغ كيونغ-هوا التي حضرت الاجتماع الاستشاري للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي " إن سياسة الاتحاد الناقدة لكوريا الشمالية كانت تنتهج تماشيا مع سياستنا الخاصة بقضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية ، أي ممارسة الضغوط عبر العقوبات من جانب والسعي لإجراء الحوار من أجل حل سلمي للقضية من جانب آخر.



وقالت ممثلة الاتحاد الأوربي السامية للشؤون الدبلوماسية وسياسة الامن فديريكا موغيريني " الضغط ليس هو هدف بنفسه وان هدف الاتحاد الأوروبي هو " مساعدة لفتح الطريق السياسي نحو السلام وحل قضية الأسلحة النووية عبر التفاوض، ونستعد لاداء دورنا في هذه الاجراءات، مضيفة " لدينا فرصة نادرة في الشهور القادمة لأن يسود السلام في شبه الجزيرة الكورية، انه فرصة نعتقد بأننا يجب الا نضيعها ".



وقالت كانغ : " سنستفيد الى أقصى حد من الزخم وهدفنا المشترك المتمثل في جعل كوريا الشمالية منطقة خالية من الأسلحة النووية ويمكن التحقق منها بصورة مؤكدة ولا رجعة فيها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ".







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بنا 0445 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/20 - 59 : 07 AM