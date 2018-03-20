الرئيس الكوري الاسبق لي ميونغ باك يعتزم عدم حضور جلسة اقرار استصدار مذكرة لاعتقاله سيئول في 20 مارس / بنا / أقر الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ باك، المتهم باستلام حوالي 11 بليون وون(10.3 مليون دولار) وجمع 35 بليون وون من الأموال غير شرعية، عدم حضور جلسة محكمة من المنتظر أن تقرر بشأن استصدار مذكرة لاعتقاله.



ونقلت وكالة انباء " يونهاب " عن مكتب سكرتارية الرئيس الأسبق " لي" اليوم الثلاثاء " أقر الرئيس الاسبق " لي " عدم حضور جلسة المحكمة لإقرار الاعتقال المشكوك فيه ، معللا بأنه أوضح موقفه بصورة كافية أمام النيابة العامة ".



وتخطط محكمة سيئول الفرعية لاستجواب " لي " يوم الخميس القادم، لتقرر حول مسألة استصدار مذكرة الاعتقال ضده.



يشار إلى أن الرئيسة السابقة بارك خضعت للاستجواب لمدة 9 ساعات منذ الساعة العاشرة والنصف يوم 30 مارس ، وأقرت المحكمة إصدار مذكرة الاعتقال ضدها في غضون الساعة الثالثة فجر اليوم التالي.







ع ذ



بنا 0438 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/20 - 43 : 07 AM