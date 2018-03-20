مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 20 مارس/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين.



جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.



جلالة الملك المفدى يستقبل سفير دولة الإمارات بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي في المملكة.



القيادة تهنئ الرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه.



القيادة تتلقى برقيات شكر جوابية من العاهل المغربي.



القيادة تهنئ الرئيس التونسي في ذكرى استقلال بلاده.



سمو رئيس الوزراء يرأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد.



سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يؤكدان أهمية المشاريع التي تعزز من مكانة البحرين التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية.



بتوجيهات سمو رئيس الوزراء: وحدة سكنية مجهزة لأسرة الفتاتين المعاقتين.



قرينة عاهل البلاد المفدى تفتتح سوق المزارعين الدائم بهورة عالي.



سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل وفدا من مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز للتنمية الإنسانية.



لدى افتتاح المقر الجديد لسفارة مملكة البحرين في أبوظبي.. معالي وزير الخارجية يؤكد أن العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين تمتد جذورها لقرون طويلة.



سمو نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة يستقبل السفير الروسي.



سمو محافظ الجنوبية: المشاريع التي عرضت على سمو رئيس الوزراء جاءت بعد عمل مكثف وتنفيذها من أولويات المحافظة.



مديريات الشرطة تنفذ فعاليات متنوعة تجسد الشراكة المجتمعية واقعا ملموسا.



مطار البحرين الدولي ينتهي من كافة الترتيبات استعدادًا لاستقبال زوار سباق الفورمولا 1.



العليا للحج: آخر موعد لتسجيل الحجاج لدى الحملات نهاية شهر شعبان المقبل.



وكيل الزراعة والثروة البحرية: سوق المزارعين الدائم انطلاقه حقيقيه نحو الاستدامة التسويقية للمنتج الزراعي البحريني.



وزير شئون الكهرباء والماء يطلع على التقنيات الحديثة لاستخدام الروبوتات في انظمة الطاقة الشمسية.



فخرو: عدم استفادة مزدوجي الجنسية من الدعم الحكومي يحتاج لتشريع.



الإسكان: إشهار 70 مجلس إدارة اتحاد للمنتفعين بمختلف مشاريع شقق التمليك.



رئيس هيئة الأركان يتفقد مجموعة القتال لقوة الدفاع المشاركة في التمرين المشترك (درع الخليج/ 1).



محافظ العاصمة: العاصمة تسعد وتفخر بتوجيه سمو ولي العهد باعتماد مخطط واجهتها البحرية.



بدعم من عائلة يوسف المؤيد.. الصحة تفتتح وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات.



وزيرة الصحة تترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ.



افتتاح معرض أسبوع المهن بمعهد البحرين للتدريب‎.



شاركت في المنتدى الخليجي للرقابة الدوائية بدبي .. الجلاهمة: تسجيل أكثر من 3700 دواء في البحرين العام الماضي.



القيادة العامة تعلن عن رماية بالذخيرة الحية يقوم بها سلاح البحرية الملكي بمنطقة (هيرشتية) اليوم.



(الجمارك) تبدأ المرحلة الثانية للإستراتيجية الثلاثية.. الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: التخليص المسبق يصب في مصلحة الاستراتيجية التنموية والطموحات الأمنية.



اليوم انطلاق (مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي الأول).



السيسي والبشير يتفقان على تعزيز العلاقات الأمنية بين مصر والسودان.



وزير الخارجية السعودي في واشنطن: زيارة سمو ولي العهد لأمريكا ستناقش العديد من الملفات من بينها الازمة السورية وايران واليمن.



مدير هيئة الطاقة الأثيوبية: الأثيوبيين حريصون على رؤية إكتمال سد النهضة.



وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعبرون عن تضامنهم غير المحدود مع بريطانيا في خلافها مع روسيا.











خ.أ



بنا 0201 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/20 - 44 : 05 AM