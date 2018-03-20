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الطقس في مملكة البحرين: حسن بوجه عام
2018/03/20 - 43 : 05 AM
المنامة في 20 مارس/ بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله حسن بوجه عام.

الرياح: شمالية من 8 إلى 13 عقدة ولكنها متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة العظمى 29 م الصغرى 17 م.

الرطوبة النسبية العظمى 65 % الصغرى 10%.

شروق الشمس 5:45 صباحا... غروب الشمس 5:44 مساءا.



خ.أ

بنا 0158 جمت 20/03/2018


عدد القراءات : 37         اخر تحديث : 2018/03/20 - 43 : 05 AM
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