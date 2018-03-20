الطقس في مملكة البحرين: حسن بوجه عام

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2018/03/20 - 43 : 05 AM
المنامة في 20 مارس/ بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله حسن بوجه عام.
الرياح: شمالية من 8 إلى 13 عقدة ولكنها متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد خلال الليل.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.
درجة الحرارة العظمى 29 م الصغرى 17 م.
الرطوبة النسبية العظمى 65 % الصغرى 10%.
شروق الشمس 5:45 صباحا... غروب الشمس 5:44 مساءا.
خ.أ
بنا 0158 جمت 20/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/20 - 43 : 05 AM