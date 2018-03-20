الطقس في مملكة البحرين: حسن بوجه عام المنامة في 20 مارس/ بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله حسن بوجه عام.



الرياح: شمالية من 8 إلى 13 عقدة ولكنها متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد خلال الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة العظمى 29 م الصغرى 17 م.



الرطوبة النسبية العظمى 65 % الصغرى 10%.



شروق الشمس 5:45 صباحا... غروب الشمس 5:44 مساءا.







خ.أ



بنا 0158 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/20 - 43 : 05 AM