مواجهات عرقية في مالي تخلف ثمانية قتلى على الأقل

باماكو في 20 مارس/بنا/قتل ثمانية أشخاص على الاقل في وسط مالي في أعمال عنف عرقية دارت يومي الاحد والاثنين بين رعاة من البدو الرحل من اثنية (فولاني) ومزارعين من اثنية (دوغون) وأن بعض القتلى تم احراقهم بحسب ما اعلن مسؤولون.



وقال الجيش في بيان ان "قرية سابيريه الواقعة على بعد 25 كلم من كورو تم احراقها وتدميرها اثر اعمال عنف عرقية" الاحد.



واضاف ان وحداته التي وصلت إلى القرية مساء الاثنين وجدتها "كومة من الخرائب والانقاض والركام" كما عثرت على "جثة عجوز عمره حوالى 90 عاما" عليها "آثار طلقات نارية" وقد احترقت بالكامل.



وبحسب مسؤول محلي آخر فإن أعمال العنف هذه هي "امتداد لأزمة الثقة بين عرقيتي فولاني ودوغون".



من ناحية ثانية قتل ثلاثة اشخاص في منطقة موندورو في وسط مالي في انفجار "عبوة ناسفة بدائية الصنع" لدى مرور عربة تجرها دابة.



ومنذ سنتين يشهد وسط مالي اعمال عنف متزايدة بين أفراد من اتنية "فولاني"، وهم بغالبيتهم من البدو الرحل الذين يعملون في تربية المواشي، وآخرين من عرقيتي "بامبارا" و"دوغون"، وهم بغالبيتهم مزارعون من الحضر، وذلك بسبب نزاعات على الاراضي والمراعي.



خ.أ



بنا 0132 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/03/20 - 42 : 05 AM