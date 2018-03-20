الصين تحث على الشفافية وعدم الانحياز وعدم التسييس في آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان جنيف 20 مارس/بنا/ حثت الصين جميع الأطراف على احترام مبادئ الشفافية وعدم الانحياز وعدم التسييس خلال المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لنظام حقوق الانسان الأممي، وفقا لما قال دبلوماسي صيني أمس الاثنين.



وحسب وكالة الانباء الصينية (شينخوا) أن الصين التي تولي أهمية كبرى لهذه المراجعة قالت "إن التعاون ضروري لتنفيذ التوصيات بشأن هذه الآلية من جانب الدول النامية"، وفقا للدبلوماسي.



كان مجلس حقوق الانسان الأممي عقد بعد ظهر اليوم نقاشا عاما بشأن آلية المراجعة الدورية الشاملة، حيث قال المشاركون إن الآلية تظل انجازا كبيرا حيث انها "آلية موجهة نحو العمل ومنصة لتقييم الانجازات وكذا التحديات أمام جميع الدول في تنفيذ الالتزامات الخاصة بحقوق الانسان".



وأعربت معظم الدول عن التزامها بالآلية، وهي دورية أممية تعقد كل 4 سنوات لمراجعة وضع حقوق الانسان وتحديد القضايا ومتابعة التقدم الذي حققته الدول الأعضاء.



وأكدت فيتنام، المتحدثة نيابة عن رابطة دول جنوب شرق آسيا، على أهمية الآلية التي تضع كل الدول على قدم المساواة، فيما قالت تونس إن "الآلية أداة لتعزيز التعاون وتدعيم الحوار وتعزيز دور مجلس حقوق الانسان، ومن ثم فمن المهم تجنب التسييس".



وفي السياق ذاته أكدت فنزويلا على ان "الآلية جعلت الأمر ممكنا للدول لمواجهة تحديات حقوق الانسان بها، وانه يتعين ان تحكم هذه الآلية مبادئ عدم الانحياز وعدم التدخل والتعاون البناء بين الدول".





خ.أ



بنا 0112 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/03/20 - 40 : 05 AM