اليابان وأمريكا تتفقان على الاستعداد لأي طارئ في حالة فشل القمة الأمريكية الكورية الشمالية طوكيو في 20 مارس/بنا/ اتفق وزير الدفاع الياباني وضابط رفيع المستوى في قوات مشاة البحرية الأمريكية على إعداد أنفسهم لاحتمال فشل الجهود الدبلوماسية المتعلقة بكوريا الشمالية.



وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيونية اليابانية الرسمية (NHK) أن "إيتسونوري أونوديرا وقائد مشاة البحرية الأمريكية قد التقى في المحيط الهادئ الجنرال ديفيد برغر في وزارة الدفاع اليابانية في طوكيو يوم أمس الاثنين".



وفي هذا السياق قال أونوديرا إنه "من الضروري مواصلة الضغط على كوريا الشمالية، للتوصل إلى نتائج بناءة في محادثات القمة المقترحة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



ووافق برغر على ضرورة إبقاء الضغط الدبلوماسي على كوريا الشمالية. ولكنه أضاف أن القوات الأمريكية يجب أن تكون مستعدة على الدوام لأي رد طارئ.



خ.أ



بنا 0107 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/20 - 39 : 05 AM