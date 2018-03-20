فرنسا تتوقع حصول الاتحاد الأوروبي على إعفاء كامل من رسوم أمريكا

بوينس ايرس 20 مارس/بنا/ قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير امس الاثنين إن بلاده تتوقع حصول الاتحاد الأوروبي على إعفاء كامل من الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الألومنيوم والصلب والمقرر أن تدخل حيز التطبيق في 23 مارس الجاري.



وقال لو مير للصحفيين بعد اليوم الأول من قمة لمجموعة العشرين في بوينس ايرس "كنت واضحا مع وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين بأننا ننتظر إعفاء كاملا من هذه الرسوم الأمريكية الجديدة للاتحاد الأوروبي كله".



وأضاف "أعتقد أننا قد نصل لذلك الهدف، هو صعب، لكنه ليس بعيد المنال".



خ.أ



بنا 2308 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/20 - 13 : 02 AM