الأمم المتحدة تناشد لوقف الوضع الكارثي لعشرات الآلاف في الغوطة الشرقية والعفرين في سوريا. عالمي

نيويورك في 20 مارس/بنا/ جددت الأمم المتحدة اليوم دعوتها الملحة لتمكينها من الإستجابة العاجلة على الأرض لوقف الوضع الكارثي لعشرات الآلاف من الناس في منطقتي الغوطة الشرقية والعفرين في سوريا.



وفي تصريحات للناطق الرسمي للأمم المتحدة اليوم أعلن بأن "السكان في تلك المناطق ومن غادرها مؤخرا هربا من القتال يعيشون بظروف مأساوية ومروعة للغاية ويعانون من التعب والجوع والصدمات النفسية والخوف"، مشددا على الحاجة الملحة لتزويدهم بمساعدات إنسانية عاجلة.



كما أكد الناطق الرسمي أن الكثيرين من السكان لا يزالون تحت الحصار محاصرين بسبب النزاع الذي لم يتوقف بعد، منوها إلى أن استمرار انعدام الأمن والأعمال العدائية الشرسة لا يزالان يهددان سكان الغوطة الشرقية..



وأوضح المسؤول الأممي بأنه ومنذ11 مارس الجاري غادر ما يزيد عن 25 ألف شخص هذه المنطقة المنكوبة.



وحول وضع اللاجئين من الأعمال القتالية في منطقة عفرين أشار الناطق الرسمي إلى أن عددهم بلغ مؤخرا قرابة 100 ألف مواطن لجأ 75 الف شخص منهم إلى تل رفعت و 25 الف إلى نبل والزهراء والقرى المحيطة.



خ.أ



بنا 2227 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/03/20 - 35 : 01 AM