وزير الخارجية السعودي في واشنطن: زيارة سمو ولي العهد لأمريكا ستناقش العديد من الملفات من بينها الازمة السورية وايران واليمن واشنطن في 20 مارس/بنا/ أوضح وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية عادل الجبير أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية ستركز على بحث ومناقشة العديد من الملفات، من بينها إيران واليمن وسوريا، بالإضافة إلى العراق وليبيا ومكافحة الإرهاب.



وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية عادل الجبير قال في مؤتمر صحفي عقده بمقر سفارة السعودية في واشنطن اليوم "أن أزمة قطر مسألة صغيرة في أجندة المباحثات لا تعطيها المملكة أهمية وحساسية القضايا الأخرى .. هناك ملفات أهم".



ووصف الوزير الجبير علاقات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بأنها تاريخية وتتسم بالمتانة والعمق وهو ما يؤكده التبادل المستمر والتشاور في البلدين، مشيرا إلى أن البلدين حليفان في العديد من القضايا وبخاصة في مكافحة الارهاب والتعامل مع التهديدات الايرانية في المنطقة.



وأكد أن زيارة سمو ولي العهد تأتي في وقت مهم وحساس في ضوء القضايا المهمة والعاجلة في المنطقة مثل الأزمة السورية والتهديدات الايرانية ، وتهديدات الارهاب، وإعادة البناء والتعمير في العراق والوضع في ليبيا وغيرها من القضايا، مبينا "أن سمو ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه، وعدد من النواب والمسؤولين في الإدارة الأمريكية، كما سيلتقي بالعديد من رؤساء الشركات الامريكية الكبيرة لاستعراض أهداف رؤية المملكة 2030م".



واضاف الجبير أن "زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة ستستمر أسبوعين يزور خلالها سبع مدن أميركية"، مشيراً إلى أن سمو ولي العهد سيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية مع الجانب الأميركي".



وحول إيران وتهديداتها في المنطقة قال الوزير :" إن في المنطقة رؤيتان، رؤية تسعى للحياة تقودها المملكة العربية السعودية " ورؤية ظلامية تقودها إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي لم يعالج سلوك إيران ولم يوقف تدخلاتها وتهديداتها الأمنية في المنطقة ، مضيفا :" هناك اتفاق أوربي أمريكي على خطورة التهديدات الايرانية"، وبشأن اعلان الرئيس الأمريكي أنه لن يصادق على تجديد الاتفاق النووي مع ايران ، قال معالي وزير الخارجية "إن هذا الأمر يخص الادارة الامريكية وسياستها ، ويجب محاسبة إيران على تصدير الإرهاب واستخدام الصواريخ البالستية والتدخل في شؤون الدول الأخرى.



وفي ما يتعلق باليمن، قال وزير الخارجية إن "الحرب في اليمن فرضت علينا ولم نبدأها"، مشيرا إلى "تراجع الحوثيين عن عشرات الاتفاقات"، قبل الانقلاب على الشرعية في البلاد. وأن الحوثيين "يستخدمون الزوارق الملغمة في باب المندب"، موضحا " أن المملكة العربية السعودية لديها آلية لتقييم الحوادث في اليمن، قائلا إن "الأخطاء تقع في كل الحروب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى آلاف النقاط التي لم تستهدفها قوات التحالف العربي لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.



واشار إلى تهديدات الحوثيين للأمن في المنطقة بتوجيه الصواريخ نحو المملكة والمدن اليمنية ، واستهداف السفن والقوارب في البحر الأحمر، مؤكدا أن السعودية سعت للحل السياسي للازمة ودعمت الجهود الإنسانية ، وحاليا أثناء هذا الحديث يتدفق الوقود ، وما يقارب مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن.



واضاف الجبير " لقد حافظنا على تشغيل الموانئ على البحر الأحمر ، وتثبيت الخط الجوي ، وما زلنا نعمل على رفع المعاناة عن الشعب اليمني والوصول الى تحقيق الاستقرار له ، إلا أن الحوثيين يسعون إلى عدم الاستقرار وعدم توفير مناخ يسمح بتوفر المساعدات الإنسانية ، ولكن الثابت أن قوتهم انتهت واصبحوا لا يسيطرون إلا على 15% فقط من الأراضي اليمنية.

وعن أزمة قطر قال معاليه "ما فعلته قطر حتى الآن أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهذه خطوة غير كافية، وواشنطن تتعامل مع الجانب البرّاق من قطر ونحن نتعامل مع الجانب المظلم.

وأضاف " أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب طلبت "من قطر وقف دعم الاٍرهاب، ووقف دعم التطرّف والتدخل في الدول الأخرى، قلنا لهم ذلك عام 2013 ولم يتوقفوا حتى الآن".





خ.أ



بنا 2212 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/20 - 21 : 01 AM