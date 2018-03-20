مدير هيئة الطاقة الأثيوبية: الأثيوبيين حريصون على رؤية إكتمال سد النهضة أديس أبابا في 20 مارس/بنا/ كشف الدكتور دبر صيون جبر ميكائيل مدير مجلس إدارة هيئة الطاقة الأثيوبية أن "المجتمع الاثيوبي حريص على اكتمال بناء سد النهضة الاثيوبي العظيم".



وأكد صيون " جمع حوالي 11 مليار بر من أصل 80 مليار بر التي وضعتها الحكومة الاثيوبية لتغطية بناء سد النهضة (واحد دولار يساوي27 بر اثيوبي)".

وابلغ الدكتور دبر صيون وكالة الأنباء الاثيوبية (ينا) بان "معنويات المواطنين عالية منذ بداية وضع حجر الأساس الى أن تنتهي أعمال تشييد السد"، مضيفا " أن كل البرنامج التي شارك فيها المواطنون تمت وفقا إمكانياتهم والتي كان من ضمنها ارسال الرسائل عبر اليانصيب وغيرها من الأنشطة والفعاليات الناجحة.



واشار إلى أن أغلب المجتمع قد شارك في البناء حتى في المناطق التي شهدت الفوضى، موكدا أن موظفو الحكومة قد قدموا الدعم للسد عبر تخصيص جزء من رواتبهم الشهرية حتى الانتهاء من أعمال البناء.



وأشارت وكالة الانباء الاثيوبية إلى أن اكثر من 250 الف مواطن اثيوبي قد زاروا موقع سد النهضة منذ وضع الحجر الأساس وحتى اليوم.



خ.أ



بنا 2137 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/03/20 - 41 : 12 AM