الخارجية السويدية تستدعي السفير الروسي لديها على خلفية أزمة تسميم الجاسوس الروسي ستوكهولم في 20 مارس/ بنا / أعلنت السويد اليوم أنها استدعت السفير الروسي في ستوكهولم عقب تصريحات لموسكو قالت فيها أن السويد قد تكون أنتجت غاز الأعصاب الذي استخدم لتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.





ونقلت اذاعة "سوا" عن المتحدث باسم الخارجية السويدية بير إينيرود إنه تم استدعاء السفير الروسي إلى اجتماع في الوزارة اليوم، على خلفية هذه الاتهامات.



وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ذكرت أن "المصدر الأكثر ترجيحا لهذا الهجوم الكيميائي هو دول، دأبت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي،ولا تزال، على القيام بأبحاث مكثفة على مواد من برنامج نوفيتشوك". وأضافت "تلك الدول هي بريطانيا وسلوفاكيا والتشيك والسويد".



ورفضت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم على الفور في تغريدة على تويتر اتهامات الكرملين. وكتبت "نرفض بقوة الاتهامات غير المقبولة وبدون أساس التي وجهتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأن غاز الاعصاب الذي استخدم في سالزبري ربما يكون مصدره السويد. على روسيا أن تجيب على أسئلة المملكة المتحدة أولا".







م.ح.



بنا 2108 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/20 - 16 : 12 AM