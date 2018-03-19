سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل وفدا من مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية الإنسانية المنامة في 19 مارس/ بنا / استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة مساء اليوم وفدا من مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية الإنسانية يتقدمهم الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري الأمين العام للمؤسسة، حيث استعرض سموه مع الوفد جملة من الموضوعات المتصلة بالعمل التطوعي وكيفية توجيهه لخدمة الإنسانية، بالإضافة إلى مجالات التعاون الممكن تدشينها مع المؤسسة فيما يتعلق بالعمل التطوعي والأنشطة التي تدعم التنمية الإنسانية.



وخلال اللقاء رحب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بوفد مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية الإنسانية، منوها سموه بالدور الذي تضطلع به المؤسسة على صعيد المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى الصعيد الخارجي، مؤكدا سموه بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بلد خير وصاحب السبق والمبادرات الخلاقة في خدمة الإنسانية ، منوها سموه بمبادرات مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية الإنسانية في تبني البرامج التي تنمي المشاريع التي تستهدف الارتقاء بالوضع الحياتي للفئات والمجتمعات التي تستهدفها، مؤكدا سموه الحرص على الاستفادة من خبرات المؤسسة في مجالات العمل التطوعي والإنساني في مملكة البحرين.



وقد أشاد وفد المؤسسة بجهود سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في خدمة العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والإقليمي وبأهمية جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي في هذا الجانب.



ع إ ح/م خ



بنا 1807 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/19 - 11 : 09 PM