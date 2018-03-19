جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي المنامة في 19 مارس/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ودانة خميس الزياني الأمين العام للمجلس وأعضاء مجلس الأمناء بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتشكيل المجلس وتعيينهم.



وهنأ جلالة الملك المفدى الجميع، مشيداً بكفاءتهم وخبرتهم وإسهاماتهم في توضيح موقف البحرين الراسخ تجاه حماية الحريات الدينية واحترام التنوع الفكري والثقافي.



وخلال اللقاء، أكد جلالة الملك المفدى أن إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يتوج الدور الرائد التي تميزت به مملكة البحرين عبر تاريخها العريق في نشر قيم التعايش والتسامح وسعيها الدائم لمد جسور التواصل وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والأديان.



وأشار جلالته أن هذا المركز سيسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي كمركز عالمي لاستضافة المؤتمرات والمحاضرات الهادفة لتعزيز ثقافة السلام والانفتاح والتعايش بين الثقافات المختلف، متطلعاً أن يكون الدور الذي سيضطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مصدر إلهام لباقي الأمم والشعوب لما تمثله المملكة وشعبها من نموذج ناجح يجسد احتضان مبادئ الصداقة والاحترام والتقارب الإنساني.



وأكد جلالة الملك المفدى أن البحرين ماضية بعون الله تعالى في المحافظة على ثوابتها وركائزها القائمة على صون الحريات واحترام التعددية الدينية والفكرية والثقافية.



كما تم خلال اللقاء بحث الأسس والمهام المطلوبة التي سيؤديها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، متمنياً جلالته لرئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز كل التوفيق والنجاح في أداء رسالة المركز وأهدافه النبيلة.



ومن جانبه رفع سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة بن دعيج آل خليفة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة حفظه الله معرباً عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية الكريمة وعلى توجيهات جلالته السديدة ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى وأن يوفقهم في تأدية هذه المهمة على الوجه الأكمل.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1734 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/19 - 52 : 08 PM