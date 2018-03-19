لدى افتتاح المقر الجديد لسفارة مملكة البحرين في أبوظبي.. معالي وزير الخارجية يؤكد أن العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين تمتد جذورها لقرون طويلة أبوظبي في 19 مارس/ بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، أن العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة تمتد جذورها لقرون طويلة، وأرسى قواعدها الصلبة القادة والآباء الأولون، وبناها وعززها المغفور لهما بإذن الله تعالى الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وواصل نهجهما الحكيم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



جاء ذلك خلال افتتاح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمعية أخيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، للمقر الجديد لسفارة مملكة البحرين في أبوظبي، وذلك بحضور العديد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات من البلدين، وكبار المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الامارات العربية المتحدة الشقيقة.



وبهذه المناسبة، أعرب معالي وزير الخارجية عن عميق شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعمهم اللامحدود لوزارة الخارجية وتوجيهاتهم الكريمة التي تصب دائمًا في صالح المواطنين وتهدف إلى توفير أفضل الخدمات المقدمة لهم في الداخل والخارج، مؤكدًا معاليه أن وزارة الخارجية ستظل ماضية في سياستها وفي تنفيذ خطتها بإنشاء سفارات لمملكة البحرين في الخارج جنبًا إلى جنب مع تطوير مباني البعثات الدبلوماسية بالخارج، لتظل واجهة مشرفة تعكس ما تشهده مملكة البحرين من نهضة وازدهار في مختلف المجالات وبما يعزز من مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربًا عن خالص الشكر والتقدير للإمارات العربية المتحدة وما تقدمه من اهتمام ورعاية وتسهيلات لتمكين سفارة مملكة البحرين من أداء كافة مهامها.



من جانبه، ألقى سعادة السيد محمد بن حمد المعاودة، سفير مملكة البحرين في أبوظبي كلمة أكد فيها أن افتتاح مقر سفارة مملكة البحرين الجديد لدى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يعكس مدى العلاقات الوطيدة والمميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما يشكل دلالة على متانة الروابط الأخوية التاريخية المتجذرة، مشيرًا إلى أنه قد تم هذا الإنجاز الذي خططت له وسعت إليه حكومة مملكة البحرين بفضل تلاقي الرؤى بين البلدين الشقيقين، منوهًا سعادته إلى أنه سيتم قريبًا تشييد مبنى لقنصلية المملكة في إمارة دبي.



وأعرب سعادة السفير عن بالغ الشكر والامتنان إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على كل ما لقيه من دعم ومساندة، وتقديره لكل الجهود والجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الصرح الهام.



هذا، وقد تخلل حفل افتتاح سفارة مملكة البحرين لدى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عرض فيلم وثائقي بعنوان: "البحرين والإمارات .. علاقات أخوية متجذرة"، كما قام الحضور بأخذ جولة في معرض الصور التاريخية لمملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1732 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/19 - 46 : 08 PM