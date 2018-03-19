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وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعبرون عن تضامنهم غير المحدود مع بريطانيا في خلافها مع روسيا
2018/03/19 - 35 : 07 PM
بروكسل في 19 مارس/ بنا / عبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن تضامنهم غير المحدود مع بريطانيا في خلافها مع روسيا بشأن قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج وابنته.

ووفقا لما أوردته "بي بي سي" فقد دعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي روسيا للإجابة على أسئلة بريطانيا، وأكدوا إن الاتحاد الأوروبي يأخذ بجدية تامة التقييم البريطاني لمن تقع عليه المسؤولية.

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن نفي موسكو مسؤوليتها عن الحادث هو استراتيجية روسية تقليدية تعتمد على إخفاء الحقيقة.



م.ح.

بنا 1630 جمت 19/03/2018


عدد القراءات : 14         اخر تحديث : 2018/03/19 - 35 : 07 PM
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