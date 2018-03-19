الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن قلقه من محاولة الاغتيال باستخدام الأسلحة الكيميائية في بريطانيا الرياض في 19 مارس / بنا / أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني عن قلقه من محاولة الاغتيال باستخدام الأسلحة الكيميائية التي وقعت في سالزبري البريطانية.



وأكد الزياني على حق المملكة المتحدة وغيرها من الدول التي تتعرض لأي اعتداءات مماثلة في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة لحماية أمنها الوطني، واجراء التحقيقات اللازمة لكشف وملاحقة ومعاقبة المتورطين في مثل هذه الاعتداءات المجرمة دوليا.



كما أكد على الموقف الثابت لمجلس التعاون بإدانة استخدام أو انتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أو حيازتها وتخزينها، أو نقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ودعوتها لكافة الدول إلى الالتزام بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتخلص من مخزونها من المواد الكيميائية السامة حفاظا على السلم والأمن الدوليين .





ع إ ح/م.ح.



بنا 1627 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/19 - 32 : 07 PM