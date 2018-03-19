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الأمن الباكستاني يعتقل خمسة اشخاص من العناصر الارهابية جنوب غرب البلاد
2018/03/19 - 44 : 06 PM
إسلام آباد في 19 مارس/ بنا / اعتقلت قوات الأمن الباكستانية خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات تمشيط نفذتها في إقليم "بلوشستان" جنوب غرب البلاد.

وقال بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن عمليات التمشيط تم تنفيذها في مناطق "بشين" و "لورالائي" و "ديرة بكتي" و "سِبّي" بإقليم بلوشستان، بناء على معلومات استخباراتية.
وأضاف البيان أن قوات الأمن صادرت خلال العمليات كمية من الأسلحة والمتفجرات تشتمل على قذائف وعبوات ناسفة بدائية الصنع، وبنادق رشاشة وذخيرة.

م خ

بنا 1539 جمت 19/03/2018


عدد القراءات : 2         اخر تحديث : 2018/03/19 - 44 : 06 PM
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