مديريات الشرطة تنفذ فعاليات متنوعة تجسد الشراكة المجتمعية واقعا ملموسا المنامة في 19 مارس/ بنا / نفذت عدد من مديريات الشرطة، فعاليات متنوعة، احتفالا بيوم الشراكة المجتمعية والذي يوافق الثامن عشر من مارس من كل عام، حيث قامت شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية بزيارة لمدرسة حوار الدولية وقدمت محاضرات توعوية للطلبة، كما نظمت المديرية عددا من الحملات التوعوية في مجمع الإنماء، وحديقة خليفة بن سلمان الكبرى قامت من خلالها بتوزيع المطويات والكتيبات التوعوية، بالإضافة لقيام عدد من منتسبي المديرية بزيارة للمستشفى العسكري حيث قدموا الورود للمرضى من مختلف الأعمار.



من جهتها، نظمت مديرية شرطة المحافظة الشمالية عددا من الفعاليات المختلفة، منها فعالية ترفيهية للأطفال في حديقة ساحل البديع، كما شاركت في يوم الشراكة الذي نظمته المحافظة الشمالية بمدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات، بالإضافة لقيام عدد من منتسبي المديرية بزيارة لمركز الأماني للتربية الخاصة.



كما استقبل مركز شرطة البديع، كشافة مدرسة الدراز الإعدادية للبنين، والذين أطلعوا على الخدمات الأمنية المقدمة، والأقسام وآلية سير العمل، كما نظمت مديرية شرطة الشمالية محاضرة لمنتسبيها وكان من أبرز محاورها تعزيز الشراكة المجتمعية على أرض الواقع بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع، من أجل توحيد الجهود وتضافرها للوقاية من الجريمة ومكافحتها.



ويأتي الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف عديدة، تصب جميعها في تعزيز روح المواطنة وزيادة معدلات الشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية من أجل الحفاظ على الوطن وأن يكون للمواطن دور مساند في جهود تعزيز الاستقرار الأمني وإشاعة الطمأنينة.



ح ب/م.ح.



بنا 1526 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/19 - 34 : 06 PM