وزارة البيئة السعودية: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية الرياض في 19 مارس / بنا / أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة العربية السعودية بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.



وبينت الوزارة في إيجازها اليومي الذى أوردته وكالة الأنباء السعودية أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق السعودية منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11423 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 159 حالة، في حين جرى التخلص من 9492 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.







م.ح.



بنا 1441 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/19 - 48 : 05 PM