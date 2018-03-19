ولي العهد السعودي يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية الرياض في 19 مارس / بنا / توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.



وذكر بيان للديوان الملكي السعودي أوردته وكالة الانباء السعودية.. أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.





م.ح.



بنا 1438 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/03/19 - 40 : 05 PM