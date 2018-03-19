الرئيس المصري يبحث هاتفيا مع نظيره الفلسطيني تطورات الاوضاع الفلسطينية القاهرة في 19 مارس/ بنا / أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وافاد المتحدث الرئاسي المصري السفير بسام راضي في تصريح له، أن الرئيس السيسي بحث مع الرئيس عباس التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة المضي قدماً في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والعمل على احتواء أي خلافات والتغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني.

كما تمت مناقشة أخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين الرئيسين.





م خ



بنا 1413 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/19 - 20 : 05 PM