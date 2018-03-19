جمعية العلاقات العامة البحرينية تعلن تمديد باب التسجيل في الجائزة الذهبية للعلاقات العامة الخليجية المنامة في 19 مارس/ بنا / أعلنت جمعية العلاقات العامة البحرينية عن بدء تلقيها طلبات التَّرشح للمنافسة على الجائزة الذهبية للعلاقات العامة الخليجية، وتمديدها لفترة التقدم للمشاركة في الجائزة إلى نهاية شهر مارس الحالي. وذلك في إطار سعيها إلى تأطير وتطوير مهنة العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، والارتقاء بممارساتها وصولا إلى المعايير العالمية في ذلك.



وقالت نائب رئيس الجمعية الدكتورة لولوه بودلامه: "قررت الجمعية تدشين هذه الجائزة التي ستُمنح إلى المؤسسات المتميزة في هذا المجال سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي، وذلك وِفْقًا لمعايير دولية تمَّ وضعها بعناية، ومن خلال لجنة تقييم محترفة ومستقلة ومحايدة". حيث ستشمل لجنة التحكيم كل من الأستاذ سلطان البازعي من المملكة العربية السعودية والدكتور خالد بومطيع من مملكة البحرين والدكتور عبدالكريم الزياني من دولة ليبيا.





وتابعت إنَّ هذه الجائزة من شأنها تعزيز روح التنافسية بحثًا عن التَّميز في العلاقات العامة، والإسهام بكل تأكيد في بث روح الابتكار لدى ممارسي هذه المهنة بما يواكب متطلبات العصر، مؤكدة على أن الجائزة جاءت لتكرس معايير الريادة في منظومة العلاقات العامة والارتقاء بممارسيها، وتحقيق الاستدامة في هذا المجال.



وأشارت إلى أن تدشين الجائزة الذهبية للعلاقات العامة الخليجية، والتي تعد الأولى من نوعها بمنطقة الخليج العربي، والموجه لجميع إدارات العلاقات العامة في المنطقة، قد جاء من أجل تسليط الضوء على الجهات المتميزة في هذا القطاع من حيث الرؤية والتطبيقات لتضمينها تحت أفضل الممارسات في العلاقات العامة على مستوى الخليج العربي.



وأضافت أن جمعية العلاقات العامة البحرينية تطرح "الجائزة الذهبية للعلاقات العامة الخليجية" كجائزة تقديرية ومعنوية للاعتراف بتميز الممارسة الخاصة بالعلاقات العامة في المؤسسات، موضحة أنه هنالك بعض المعايير التي تجعل من الجهة المتقدمة مؤهلة للحصول على الجائزة، كأن تكون الجهة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي العربية، وأن تتجاوز ممارسة هذه الجهة للعلاقات العامة لأكثر من 3 سنواتٍ حتى تاريخ عقد الملتقى الخليجي الحادي عشر لممارسي العلاقات العامة في أبريل القادم، وألا تكون الجهة ممنوعة من المشاركة في المسابقة أو استلام الجائزة بموجب القانون المطبق، فضلًا عن ضرورة مشاركة الجهة في المعرض المصاحب للملتقى الخليجي الحادي عشر لممارسي العلاقات العامة، لعرض تجربتها على لجنة التحكيم والجمهور عن كثب.



وأشارت إلى إمكانية اطلاع المهتمين من المؤسسات الممارسة للعلاقات العامة والإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف التفاصيل والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاركة في الجائزة وأهدافها ومعاييرها المختلفة وآلية التقدم بالجائزة، عبر الموقع الالكتروني لجمعية العلاقات العامة البحرينية www.prbahrain.org أو الاتصال على 0097339693500.



الجدير بالذكر، أنه وللترشح للجائزة، يجب إرسال طلب للمشاركة باسم الأمين العام للملتقى الخليجي لممارسي العلاقات العامة، مشفوعًا بملف يحتوي على المعلومات الدالة على أنشطة الجهة في مجال العلاقات العامة (الإنجازات، هيكلة الإدارة، أنشطة الإدارة، خطط العمل، الملفات التعريفية بالمشاريع المنفذة، الدراسات المنجزة، الجوائز السابقة، تبني الإدارة لطرق تواصل جديدة داخليًّا وخارجيًّا... إلخ) على البريد الإلكتروني info@prbahrain.org قبل تاريخ 31 مارس 2018م، مع الحرص على أن لا يزيد حجم الملف عن 5 صفحات مكتوبة باللغة العربية ومحفوظة بصيغة الPDF، كما ويمكن إرفاق ملف آخر، يحتوي الوثائق الخاصة بالمعلومات المذكورة في الملف السابق، وأن يكون الملف من 4 صفحات بحد أقصى، ومحفوظ بنفس الصيغة.



ح ب/م.ح.



بنا 1339 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/19 - 44 : 04 PM