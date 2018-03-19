سمو رئيس الوزراء يرأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد المنامة في 19 مارس/ بنا / رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:



بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمنجزات الكبيرة والمكاسب الكثيرة التي تحققت حقوقياً في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأكد سموه أن الحكومة ماضية في تعزيز هذه المكاسب والبناء عليها من خلال احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وضمان حريته، مستذكراً سموه بالتقدير والاعتزاز مبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في مجال حقوق الإنسان ومن أبرزها مبادرة جلالته بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان التي حظيت بتأييد عربي وإشادة دولية واسعة.



بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:



أولاً : وافق مجلس الوزراء على التصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي جاءت ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية إلى السلطة التشريعية، وتتولى هذه الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.



ثانياً : وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب والبروتوكول المرفق بها، وفوض المجلس معالي وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن مملكة البحرين تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات الدستورية .



ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بمملكة البحرين ووزارة الصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند حول التعاون في مجال الرعاية الصحية وفوض المجلس سعادة وزيرة الصحة بالتوقيع عليها.



رابعاً : بحث مجلس الوزراء إعادة تنظيم شئون الجمارك بوزارة الداخلية وأحال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية إلى مجلس الخدمة المدنية.



خامساً : وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة بخصوص اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن علاج الساكنين في الحجيات بمركز حمد كانو الصحي في الرفاع الشرقي.



وفي بند التقارير الوزارية اطلع المجلس على تقرير من سعادة وزير التربية والتعليم عن تسليم جائزة اليونيسكو – الملك حمد الذي أقيم بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بباريس مؤخراً ، فيما أخذ المجلس علماً بنتائج اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد بجنيف مؤخراً من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية .



ح ب/م خ



بنا 1333 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/19 - 39 : 04 PM