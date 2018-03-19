جمعية المحرق التعاونية تعقد اجتماعها الدوري المنامة في 19 مارس / بنا / قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحرق التعاونية المنتخب السيد محمود محمد سيادي، إن الجمعية ناقشت خلال اجتماعها الدوري، التقريرين الاداري والمالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017م، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي.



وأضاف سيادي في تصريح بعد الاجتماع ان اجمالي مبيعات محطة البترول التابعة للجمعية بلغ 3,506,770 دينارا في حين زادت موجودات الجمعية بنسبة 37% عنها في عام 2016م والتي بلغت في نهاية 2017م مبلغ 2,060,112 دينارا، وارتفع صافي ارباح الجمعية بنسبة 128% وبلغ 159,538.



وأوضح بأن الجمعية العمومية أقرت توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 12% من رأس المال، وبذلك يكون إجمالي الأرباح التي حققتها الجمعية منذ عام 2010م حتى 2017م (73,4% ) من قيمة السهم.



وقال انه تم عقب الاجتماع الاعلان عن أسماء اعضاء مجلس الادارة.



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بنا 1332 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/19 - 48 : 04 PM