وكيل التربية للموارد والخدمات يجتمع مع المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني المنامة في 19 مارس/ بنا / اجتمع الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون الموارد والخدمات مع السيد ريتشارد روز المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني (British Council).



وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين الوزارة والمعهد، وخصوصاً المتعلقة منها بتدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالوزارة لرفع كفاءتهم في عملية التدريس.



حضر الاجتماع الوكيل المساعد للموارد البشرية الدكتورة كوثر المعاودة.







ل.ب/م.ح.



بنا 1331 جمت 19/03/2018





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