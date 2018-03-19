سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يؤكدان أهمية المشاريع التي تعزز من مكانة البحرين التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية المنامة في 19 مارس/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية.



وخلال اللقاء أكد سموهما استمرار الحكومة في تبني المشاريع التي تدعم استراتيجيتها السياحية التي تستهدف من خلالها توفير أجواء الترفيه للمواطن واستقطاب المزيد من الزوار والسياح، مشيرين سموهما إلى أهمية المشاريع التي تعزز من مكانة البحرين التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية ومنها تلك التي تُعنى بصناعة المعارض وتجعلها أحد العناصر الهامة في رفد الاقتصاد الوطني.



واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جملة من المشروعات التي تدعم الاقتصاد وتستهدف احداث نقلات نوعية في تطوير مناطق البحرين بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين، وإيجاد المزيد من المساحات العامة والمماشي والواجهات البحرية لتكون متنفسا لهم.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1329 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/19 - 34 : 04 PM