مطار البحرين الدولي ينتهي من كافة الترتيبات استعدادًا لاستقبال زوار سباق الفورمولا 1 المنامة في 19 مارس/ بنا / استكمل مطار البحرين الدولي كافة التحضيرات اللازمة للترحيب بالتدفقات الكبيرة من الزوار الدوليين المتوقع توافدها على نسخة هذا العام من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، وذلك وفقًا لما أعلنته شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي. إذ يشكل هذا السباق أحد أهم فعاليات العام وأضخمها في المملكة، وسيقام خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل في حلبة البحرين الدولية. ويستقطب هذا الحدث سنويًا العديد من كبار النجوم العالميين، كما يضخ الملايين لصالح الاقتصاد المحلي ويضع مملكة البحرين في دائرة الضوء العالمية.



ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع اللجنة التنسيقية الذي عقدته شركة مطار البحرين مع شركائها، ونوقشت خلاله كافة التحضيرات اللازمة لمواكبة وفود الزوار والفرق والحمولات التي سيستقبلها مطار البحرين أثناء الفعالية.



وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الممثلين عن حلبة البحرين الدولية وإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وشؤون الجمارك وشرطة المطار بوزارة الداخلية وشركة طيران الخليج وشركة خدمات مطار البحرين وشركة بحرين ليمو.



وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار البحرين الدولي السيد مايكل هوهينبرجر بأن أنظار العالم تتجه صوب مملكة البحرين أثناء فعاليات سباق الفورمولا 1، لذا فإنه من المهم للغاية ضمان استكمال كافة العمليات اللوجستية بمنتهى السلاسة. مضيفًا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على المستوى نفسه من التعاون الوثيق مع الشركاء على غرار الأعوام السابقة ومنذ انطلاق فعاليات أول سباق لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في العام 2004. مؤكدًا أنه في كل عام تعد الشركة كافة الترتيبات اللازمة لخدمة الأعداد الكبيرة من الزوار والحمولات التي يستقبلها المطار بالتزامن مع الفعالية، سواء عن طريق الرحلات الاعتيادية أو الإضافية أو على متن الطائرات الخاصة. كما يساعد التنسيق التام بين القطاعين العام والخاص على استيعاب المتطلبات الضخمة لمثل هذه الفعالية رفيعة المستوى.



ويمكن لزوار المملكة من 115 جنسية محددة التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الفورمولا 1 عبر الإنترنت، وهي خدمة مميزة طرحتها إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خصيصًا للراغبين في حضور فعاليات السباق في مملكة البحرين.



وأعدت الادارة أيضًا ممرات ومسارات مخصصة لإنهاء إجراءات الهجرة والجوازات المتعلقة بسباق الفورمولا 1 بسرعة، كما يمكن للمسافرين الحصول على التأشيرة عن طريق بوابة الإدارة عبر الرابط التالي: evisa.gov.bh، أو عند وصولهم إلى البحرين. أما الزوار من الجنسيات الأخرى فيمكنهم التقدم بطلب الحصول على التأشيرة من خلال الإجراءات المعتادة عبر الرابط نفسه.



ويمثل هذا السباق المرتقب الجولة الثانية من 21 جولة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للعام 2018، وذلك عقب لقاء افتتاحي للموسم أُقيم في أستراليا.



ومن ضمن المواهب والنجوم العالميين المنتظر وصولهم إلى المملكة لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس وسبستيان فيتيل وكيمي رايكونين وفرناندو ألونسو ودانيل ريكاردو وماكس فيرستابين. كما أنه من المتوقع أن يشاهد فعاليات السباق أكثر من نصف مليار مشجع من مختلف أنحاء العالم.



وقد شهد سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2017 أعدادًا قياسية من الجماهير وصلت إلى 33 ألف زائر خلال أيام السباقات و93 ألف خلال عطلة نهاية الأسبوع.



ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد هذا العام على ضوء النمو غير المسبوق لشعبية رياضة السيارات وسباقاتها في المنطقة، وفي مقدمتها سباق الفورمولا 1 في مملكة البحرين.





ل.ب/م.ح.



بنا 1328 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/19 - 32 : 04 PM