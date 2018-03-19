العليا للحج: آخر موعد لتسجيل الحجاج لدى الحملات نهاية شهر شعبان المقبل المنامة في 19 مارس / بنا / أكدت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة في تشكيلتها الجديدة على أهمية التزام كافة حملات الحج المرخصة بأنظمة واشتراطات وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن بعثة مملكة البحرين للحج ملتزمة بمواعيد بيانات تسجيل الحجاج في المسار الالكتروني السعودي في نهاية شعبان المقبل.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة الذي عقد مؤخراً برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا، حيث ثمن أعضاء اللجنة ما تضطلع به حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود كبيرة لتطوير الحرمين الشريفين من خلال مشاريع توسعية هي الأضخم منذ أكثر من ألف وأربعة عام، كما أثنى الأعضاء على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجيج في جميع المشاعر وخصوصا الجهود المبذولة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية والمؤسسات الأهلية.



وأعلنت اللجنة العليا خلال اجتماعها عن أن آخر موعد للانتهاء من إجراءات تسجيل الحجاج عن طريق المسار الإلكتروني هو نهاية شهر شعبان المقبل بحسب محضر اتفاقية وزارة الحج السعودية، والذي تم توقيعه بين كل من بعثة مملكة البحرين للحج ووزارة الحج والعمرة بالشقيقة السعودية.



كما أكدت اللجنة أن أي اجراء بعد هذا التاريخ يعد مخالفة إدارية، وعليه فإن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة تهيب بالمواطنين الكرام الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام سرعة التسجيل لدى الحملات المرخصة، تفادياً لأي تعطيل أو إلغاء يطالهم بسبب الالتزام بمواعيد انتهاء فترة التسجيل الالكتروني المقررة من قبل وزارة الحج السعودية.



كما ناقشت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، إذ تؤكد اللجنة وجوب التزام الجميع بالقرارات الإدارية والتنظيمية الصادرة من المملكة العربية السعودية، حيث قدم الشيخ عدنان القطان تقريراً ملخصاً عن أعمال وفد البعثة الذي زار المملكة العربية السعودية مؤخراً، وجاء في التقرير أن البعثة قامت بالتوقيع على كافة الاتفاقيات الخدمية مع مؤسسات تقديم خدمات المشاعر، كما حضر فريق من الوفد بمشاركة عدد من مدخلي بينات الحجاج لدى مكاتب الحملات لقاء خاصا بإدارة الدعم الفني حيث تم الاطلاع على المستجدات في الموقع الالكتروني، كما ناقشت البعثة عن مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا تطوير المرافق في مخيمات حجاج مملكة البحرين وبكافة المشاعر.



وفيما يتعلق بنظام الحج الصادر عن وزارة الحج السعودية والذي يقضي بالزام جميع أعضاء البعثة والكادر الإداري المرافق للحملات بإرفاق تأشيرات وتصاريح خاصة في جوازات سفرهم، أكدت اللجنة أنه سيمنع أي شخص يلبس رداء الإحرام من دخول الأراضي السعودية ما لم يحصل على ترخيص معتمد صادر من النظام الإلكتروني السعودي وذلك طيلة موسم الحج، وقررت اللجنة عدم إمكانية منح تراخيص حج جديدة بناء على محدودية أعداد الحجاج لهذا العام.



وفي ضوء استعراض اللجنة لاستعدادات اللجنة الطبية، فقد أوضح الدكتور إبراهيم عبيد عضو اللجنة العليا ممثل وزارة الصحة بأن اللجنة الطبية بدأت تباشر أعمالها استعداداً للموسم، حيث ستوفر كافة العقاقير اللازمة ومنها عقار الانفلونزا الموسمية خلال فترة تسجيل الحجاج، مؤكداً خلو حجاج البحرين من الأمراض الخطيرة، ومشيداً بتعاون البعثة وسعيها للارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء والحجاج.



من جانبه أكد العميد ماهر بوعلي عضو اللجنة العليا ممثل وزارة الداخلية حرص اللجنة الأمنية المرافقة للبعثة على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة، من خلال المتابعة والتقييم الميداني الذي يقوم به أعضاء اللجنة سواء في مقرات السكن أو المشاعر، مؤكداً عدم تهاون اللجنة مع المخالفين للأنظمة المتبعة، وخصوصاً فيما يتصل بالجوانب الأمنية وسلامة الحجيج في المشاعر المقدسة، مبدين كامل الاستعداد للتعاون مع البعثة لرصد مختلف المخالفات سواء من الحملات والحجاج.



وفي الوقت الذي قررت فيه اللجنة العليا إيقاف حملة وإنذار وتنبيه عدداً من الحملات التي رصدت عليها جملة من المخالفات الإدارية والأمنية والفنية، أكدت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة ضرورة التزام الحملات المرخصة بكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أو من بعثة الحج البحرينية، كما قررت اللجنة تقديم شهادات شكر وتقدير لعدد 12 حملة ملتزمة باللوائح والتعليمات والتي لم يرصد عليها أية مخالفات.



ونزولاً عند رغبة العديد من الحملات تواصل اللجنة استثنائها بالاندماج المؤقت لموسم حج هذا العام، بغرض تسهيل الاجراءات مع ضرورة التأكيد على الالتزام بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ومراعاة أسعار الحج، ليتمكنوا من أداء هذا الركن العظيم، محذرة في الوقت ذاته من تلاعب بعض أصحاب الحملات من سوء استخدام الترخيص لأي أغراض أخرى سوى التوجه لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.



كما شكر الشيخ خالد بن علي آل خليفة القائمين على البعثة لجهودهم في الالتزام بالدليل المالي الموحد في إدارة أموال البعثة، وذلك بعد استعراض التقرير الختامي للعام الماضي 2017م المعتمد محاسبياً من المدقق الخارجي، والذي أوضح كافة الإيرادات والمصروفات بشفافية تامة، في الوقت ذاته أكدت اللجنة على ضرورة خفض المصروفات وتقليص النفقات.



وفي بند ما يستجد من أعمال، وجه أعضاء اللجنة لضرورة التصدي للحملات المخالفة غير المرخصة من قسم شؤون الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين وفي المملكة العربية السعودية، داعين المواطنين والمقيمين لتحري الدقة والتسجيل لدى الحملات المرخصة، مؤكدين على اتخاذ الاجراءات القانونية في ملاحقة الحملات غير المرخصة ومن يتسلل لأراضي المشاعر دون أن يكون مسجلاً رسمياً.









ح ب/م.ح.



بنا 1325 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/19 - 37 : 04 PM