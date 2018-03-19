وزير شئون الكهرباء والماء يطلع على التقنيات الحديثة لاستخدام الروبوتات في انظمة الطاقة الشمسية المنامة في 19 مارس/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً من ائتلاف شركات أندرسون و EGYROBO LONDON تتقدمهم السيدة Simi Anderson الرئيس التنفيذي لمجموعة أندرسون في المملكة المتحدة، والسيد ديفيد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة EGYROBO LONDON بجمهورية مصر العربية.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور وتم إطلاع سعادته على التقنيات الحديثة التي تقوم بها الشركة في استخدام وتوظيف الروبوت في أنظمة الطاقة الشمسية، وقد أشاد الوزير بهذه التقنية التي من شأنها أن تساهم في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة واستخداماتها وتحسين كفاءة الطاقة، ورحب الدكتور ميرزا بفتح مجال للتعاون مع الشركة في مجالات الطاقة المتجددة بحسب الفرص المتاحة.



من جانبه عبر الحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بفتح آفاق التعاون بين المؤسسات والشركات المحلية والعالمية في مجالات الطاقة المتجددة.



حضر اللقاء الدكتور احمد هاشم مستشار الوزير، والمهندس ألكساندر السماهيجي مستشار وحدة الطاقة المستدامة.



ح ب/م خ



بنا 1325 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/19 - 31 : 04 PM