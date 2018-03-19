الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل عددا من ممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الرياض في 19 مارس / بنا / استقبل الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة نائب رئيس اتحاد غرف التجارة بدولة الامارات عبدالله العويس، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي وعددا من ممثلي القطاع بدول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة عقد اجتماعهم في مقر الأمانة العامة، والذي يأتي في اطار متابعة قرارات اللقاء المشترك بين وزراء التجارة لدول المجلس والقطاع الخاص.



ورحب الأمين العام بممثلي القطاع الخاص الخليجي، متمنيا لاجتماعهم التوفيق والنجاح للوصول الى قرارات بناءة تخدم القطاع التجاري في دول المجلس وتعزز التعاون المشترك، مشيدا بالتعاون القائم بين الأمانة العامة واتحاد غرف التجارة في كل ما يخدم القطاع الخاص الخليجي ونموه وازدهاره.





ح ب/م.ح.



بنا 1322 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/03/19 - 30 : 04 PM