Monday   19 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع سفير المملكة المتحدة لدى السعودية
2018/03/19 - 28 : 04 PM
الرياض في 19 مارس / بنا / اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم مع سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية سايمون كوليس.

وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات في اطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

كما تم تدارس نتائج الاجتماعات المشتركة بين الجانبين لمتابعة مخرجات القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016م، وما تم التوصل اليه في هذا الشأن، والتحضير للاجتماعات المقبلة، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ح ب/م.ح.

بنا 1320 جمت 19/03/2018


عدد القراءات : 63         اخر تحديث : 2018/03/19 - 28 : 04 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English