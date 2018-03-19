الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع سفير المملكة المتحدة لدى السعودية الرياض في 19 مارس / بنا / اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم مع سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية سايمون كوليس.



وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات في اطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.



كما تم تدارس نتائج الاجتماعات المشتركة بين الجانبين لمتابعة مخرجات القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016م، وما تم التوصل اليه في هذا الشأن، والتحضير للاجتماعات المقبلة، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ح ب/م.ح.



بنا 1320 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/19 - 28 : 04 PM