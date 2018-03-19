الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة في فيينا المنامة في 19 مارس/ بنا / استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض اليوم ، سعادة السيد محمد الغيلاني رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة في فيينا.



واطلع الأمين العام من سعادة رئيس البعثة على الجهود التي تقوم بها البعثة لتمثيل مجلس التعاون أمام المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، وتعزيز التعاون المشترك معها ، والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات التي تعقد لتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات التي تشرف عليها البعثة في فيينا.

وقد أشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية التي تقوم بها بعثة مجلس التعاون في فيينا لتعزيز مكانة مجلس التعاون ، وابراز دوره الحيوي وفق الرؤية الطموحة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.





ح ب/م خ



بنا 1320 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/19 - 27 : 04 PM