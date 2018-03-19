سمو ولي العهد يهنئ الرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه المنامة في 19 مارس / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.



وأعرب سمو ولي العهد عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية لتحقيق طموحات وتطلعات شعب بلاده الصديق في المزيد من التقدم والازدهار.



ح ب/ع ع



بنا 1236 جمت 19/03/2018





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