سمو نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة يستقبل السفير الروسي المنامة في 19 مارس / بنا / استقبل سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمكتبه بالمجلس صباح اليوم سعادة السيد فاجيف جارايف Vagif Garaev سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء هنأ سموه السفير الروسي بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية في بلاده والتي انتهت بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالولاية الرابعة له بنسبة 76,67 بالمئة من الأصوات، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات لا سيما المجال البيئي، متمنيا سموه المزيد من التقدم والازدهار لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه عبر سعادة السفير الروسي عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة على حسن الاستقبال، مثمناً دعم سموه لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس في سبيل المحافظة على البيئة على الصعيدي المحلي والدولي.



ع م



ح ب/ع ع



بنا 1235 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/19 - 39 : 03 PM