جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من العاهل المغربي المنامة في 19 مارس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك رداً على برقية جلالته المهنئة بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لجلالته مؤخراً.



وأعرب العاهل المغربي عن بالغ شكره وتقديره للعاهل المفدى على مشاعر جلالته الاخوية النبيلة، سائلا الله عز وجل ان يمتع جلالته بموفور الصحة والسعادة ويديم على شعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.



ح ب/ع ع



بنا 1133 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/19 - 40 : 02 PM