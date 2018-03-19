الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع بريطانيا ويطالب موسكو تقديم اجوبة على تساؤلاتها بروكسل في 19 مارس /بنا/ دان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، وطالب روسيا بتقديم أجوبة سريعا على التساؤلات التي تم طرحها.



وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك اليوم " ان الاتحاد الأوروبي شعر بالصدمة لاستخدام غاز أعصاب، وهو من نوع قامت روسيا بتطويره، لأول مرة على الأراضي الأوروبية منذ أكثر من 70 عاما" كما أعرب الوزراء عن " تضامنهم المطلق " ودعمهم لبريطانيا.



وأضاف الوزراء " الاتحاد الأوروبي يأخذ على محمل الجد تقييم الحكومة البريطانية بأنه من المحتمل بصورة كبيرة أن يكون الاتحاد الروسي هو المسؤول" ، وأشاروا إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاك واضح للقوانين الدولية.



وطالب الاتحاد المؤلف من 28 دولة روسيا بتقديم أجوبة على التساؤلات التي طرحتها بريطانيا والمجتمع الدولي، وأن تكشف فورا وبصورة كاملة عن برنامجها المتعلق بغاز أعصاب نوفيتشوك لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.





خ.س



بنا 1123 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/19 - 29 : 02 PM