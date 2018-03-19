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سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ملك المغرب
2018/03/19 - 22 : 02 PM
المنامة في 19 مارس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها سموه الى جلالته بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي اجريت لجلالته مؤخراً.

وأعرب ملك المملكة المغربية عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الاخوية النبيلة، سائلا الله عز وجل ان يمتع سموه بموفور الصحة والسعادة.

ح ب/ع ع

بنا 1114 جمت 19/03/2018


عدد القراءات : 15         اخر تحديث : 2018/03/19 - 22 : 02 PM
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