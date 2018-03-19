رئيس هيئة الأركان يتفقد مجموعة القتال لقوة الدفاع المشاركة في التمرين المشترك "درع الخليج/ 1"‎ الرياض في 19 مارس/ بنا / تفقد سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم، مجموعة القتال لقوة دفاع البحرين المشاركة في التمرين المشترك "درع الخليج/ 1" الذي تنظمه وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة في المنطقة الشرقية بمشاركة قوات عسكرية من 23 دولة شقيقة وصديقة.



ويستهدف التمرين الذي يعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.



ل.ب/خ.س



بنا 1048 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/19 - 52 : 01 PM