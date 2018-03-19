الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تشارك في الاجتماع التنسيقي لممثلي هيئات التدريب في القوات المسلحة بدول المجلس القاهرة في 19 مارس / بنا / شاركت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالشؤون العسكرية في الاجتماع التنسيقي للندوة (23) لممثلي هيئات التدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون والذي عقد مؤخراً في سفارة دولة الكويت بجمهورية مصر العربية.



وأوضح المقدم بحري طيار خالد حمود الساعدي ممثل وفد الشؤون العسكرية في الأمانة العامة، أن مشاركة الشؤون العسكرية تأتي للتنسيق بين المشاركين من القوات المسلحة بدول المجلس لمناقشة المقترحات المقدمة من الدول للخروج بدراسة خليجية عسكرية موحدة، لأنسب أسلوب للتدريب على مجابهة الحروب غير التقليدية لتقديمها في الندوة (23) التي ستعقد في جامعة الدول العربية، قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بمدينة القاهرة للسادة رؤساء هيئة التدريب في القوات المسلحة العربية.



يذكر أن هذا الاجتماع التنسيقي الذي يعقد خلال الفترة من 18 ولغاية 22 مارس الجاري، يأتي ضمن اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك.



ل.ب/ع ع



بنا 1034 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/19 - 41 : 01 PM