الصين تكشف عن دبابة جديدة تعمل بنظام "الريبوت" بدون طاقم قيادة بكين في 19 مارس/ بنا / أظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الوطني الصيني مراحل اختبار دبابة ريبوتية جديدة، تشبه الدبابة السوفيتية "تي - 54 إيه"، لكنها لا تحتاج إلى طاقم لقيادتها أو تجهيزها للقتال.



وذكرت "سبوتنيك" ان مستخدمو التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للدبابة أثناء قيام أحد جنود الجيش الصيني بالتحكم فيها عن بعد.



وتحمل الدبابة الجديدة اسم "تايب 59" وهي مصممة على أساس الدبابة السوفيتية "تي 54 إيه" وتحمل مدفع عيار 100 مم أو عيار 105 مم، التي كان طاقمها يتكون من 4 أفراد.



وتطور الصين برامج عسكرية متقدمة لامتلاك مركبات برية ريبوتية، إضافة إلى برامج خاصة بتطوير سفن حربية وطائرات بدون طيار متقدمة.





و.ش



بنا 0931 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/19 - 37 : 12 PM