الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين غرب غزة غزة في 19 مارس/ بنا / فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وضخت مياها عادمة صوبها.



يشار إلى أن زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار بشكل شبه يومي تجاه مراكب الصيد، بهدف منع الصيادين من ممارسة مهنتهم، تحت حجج أمنية واهية.



وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خمسة مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بينهم قاصر، وتم تحويلهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المنطقة.





و.ش



بنا 0901 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/19 - 36 : 12 PM