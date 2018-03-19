مركز الملك سلمان يقدم مساعداته في حجة والمكلا حجة في 19 مارس /بنا/ استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 42 ألف سلة غذائية و 21 ألف وجبة غذائية جاهزة، في محافظة حجة شمالي غرب اليمن، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.



وذكرت وكالة الانباء السعودية، انه استفاد من التوزيع الذي استمر لمدة ستة أشهر 252,402 مستفيد، منهم 137,318 طفلا، و 56,205 امرأة، وشمل توزيع المساعدات الغذائية إلى جانب مدينة حجة مديريات عبس، وحرض، وميدي، وأفلح الشام، والمغربة، وكشر، وبني العوام، وأسلـــم.



كما انطلقت اليوم سفينة إغاثية من ميناء المكلا، تحمل مساعدات من المركز لمحافظة سقطرى، تشمل 8 أطنان من التمور ، يستفيد منها 6 آلاف فرد من الفئات الأشد ضعفًا.



ويأتي هذا التوزيع انطلاقا من سياسة المركز في إيصال المساعدات لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء، وفي شتى القطاعات، بهدف الحد من آثار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.



خ.س



بنا 0801 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/03/19 - 32 : 12 PM