سمو ولي العهد يهنئ الرئيس التونسي في ذكرى استقلال بلاده المنامة في 19 مارس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته، متمنيا سموه له موفور الصحة والسعادة وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والرفعة.







ح ب/و.ش



بنا 0749 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/19 - 07 : 11 AM