سمو رئيس الوزراء يهنئ الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده المنامة في 19 مارس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده، عبر سمو رئيس الوزراء فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة، متمنيا سموه له وافر الصحة والسعادة وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التطور والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي عبر سموه فيها عن صادق تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.





ح ب/خ.س



بنا 0748 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/19 - 05 : 11 AM