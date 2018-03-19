عاهل البلاد المفدى يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده المنامة في 19 مارس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده، أعرب جلالته فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته بهذه المناسبة الوطنية، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.





ح ب/و.ش



بنا 0742 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/19 - 01 : 11 AM