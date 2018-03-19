قسم الخدمات الاجتماعية بالمراكز الصحية يحتفل باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية‎ المنامة في 19 مارس/ بنا / نظم قسم الخدمات الاجتماعية بالرعاية الصحية الأولية احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية تحت شعار " الاختصاصيون الاجتماعيون قادة.. مدافعون.. أبطال"، الذي يصادف 17 مارس من كل عام، في جمعية الحكمة للمتقاعدين، وبمشاركة جميع اقسام الخدمة الاجتماعية في كلاً من مجمع السلمانية الطبي والطب النفسي و المراكز الصحية.

بدأ الحفل بكلمة افتتاحية ألقتها رئيسة قسم الخدمات الاجتماعية بالمراكز الصحية السيدة عائشة النعيمي، تلاها عرض للسيد أيمن الغضبان تضمن احصاءات قسم الخدمات الاجتماعية في المراكز الصحية للعام 2017م، والذي أبرز حجم العمل الذي انجزه القسم خلال العام المنصرم، ومقارنته بمتوسط حجم العمل للأعوام السابقة، واستعراض لأهم الخدمات والبرامج المنجزة وانعكاسها على تأكيد الدور الإيجابي للباحث الاجتماعي كجزء فعال من الفريق الطبي في المركز الصحي.



وقد تضمنت الاحتفالية عرضا تدريبيا للدكتور سلمان الفردان رئيس فرع البحرين للاتحاد الدولي للكوتشينج بعنوان تحديد الأهداف الارشادية، والذي تطرق فيه الى مهارات توظيف الكوتشينغ وهو نوع من الحوار الخاص جداً لتسهيل الوصول إلى المشكلة من خلال الأسئلة وإعطاء التغذية الراجعة بطريقة خاصة جداً في جلسات الارشاد الاجتماعي.





ل.ب/خ.س



بنا 0721 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/19 - 37 : 10 AM