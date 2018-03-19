موسكو مستعدة للتعاون وخبراء أسلحة كيماوية يصلون بريطانيا لندن في 19 مارس /بنا/ يصل لندن اليوم خبراء أسلحة كيماوية لفحص عينات من غاز الأعصاب الذي تم استخدامه لتسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.



ومن المقرر أن يلتقى خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مع مسؤولي الشرطة ووزارة الدفاع البريطانيين، في حين يسافر وزير الخارجية بوريس جونسون لبروكسل لاطلاع نظرائه الأوروبيين على القضية ولقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.



كذلك من المقرر أن يرسل فريق الخبراء التابع للمنظمة ومقره لاهاي العينات لمختبر دولي، على ان تصدر النتائج خلال أسبوعين.



وقد وجهت بريطانيا الاتهام الى روسيا في هذا الهجوم بغاز نوفيشوك الذي تم تطويره منذ عقود في الاتحاد السوفيتي. وأدت هذه القضية لتوتر العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبريطانيا، حيث طرد كل منهما 23 دبلوماسيا، كما علقا الاتصالات رفيعة المستوى بينهما.



واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء امس ان اتهام موسكو بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال على الاراضي البريطانية هو "مجرد هراء"، مؤكدا ان روسيا "دمرت كل اسلحتها الكيميائية" و"مستعدة للتعاون" مع لندن.



ويشار إلى أن حالة سكريبال وابنته يوليا، اللذين عثرا عليهما فاقدي الوعي في مقعد بمنتزه في مدينة سالزبري، مازالت حرجة.





خ.س



بنا 0715 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/03/19 - 29 : 10 AM