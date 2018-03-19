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قمة مصرية سودانية اليوم تعزيزا للعلاقات الاخوية والتعاون
2018/03/19 - 54 : 09 AM
القاهرة في 19 مارس /بنا/ يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ضمن الزيارة التي يقوم بها الرئيس البشير لمصر في إطار مواصلة التشاورالثنائي.

ومن المقرر ان يبحث الرئيسان كما اعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية امس سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، ومؤكدًا أن مصر تسعى للتعاون البناء مع السودان.


خ.س

بنا 0648 جمت 19/03/2018


عدد القراءات : 65         اخر تحديث : 2018/03/19 - 54 : 09 AM
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