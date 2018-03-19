وزيرة الصحة تترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ المنامة في 19 مارس/ بنا / عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته اجتماعها برئاسة سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وذلك بمبنى وزارة الصحة في الجفير، بحضور ممثلين الوزارات والهيئات الرسمية في اللجنة.



وفي مستهل الاجتماع رحبت سعادة وزيرة الصحة بالحضور من أعضاء اللجنة، ثم استعرضت سعادتها جدول الأعمال وتم إقراره، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق.



وخلال الاجتماع، تم مناقشة توصيات وقرارات آخر اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته وما تم التوصل إليه بشأنها، إذ تم التأكيد على اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة التبغ في مملكة البحرين التي تم وضعها بمشاركة كافة أعضاء اللجنة الوطنية؛ والتي تتماشى مع الخطة الخليجية لمكافحة التبغ، كذلك تم مناقشة تخصيص يوم وطني تحت عنوان "لا للتدخين" في اليوم العالمي للامتناع عن التبغ الموافق 31 مايو، وتنظيم ندوة تثقيفية توعوية تستعرض التجارب الناجحة في الامتناع عن التدخين والعوائد الصحية والنفسية منها بما يستهدف حث المدخنين على التوقف عن التدخين وخصوصاً أن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين سيصادف هذا العام خلال شهر رمضان المبارك، وهي فرصة عظيمة تساعد الراغبين في التوقف عن التدخين في تحقيق هذا الهدف، كما تم التأكيد على تنفيذ مقاطع توعوية للمجتمع بأهمية وفاعلية فرض الضريبة الانتقائية على المنتجات التي تضر بالصحة وتم نشرها عبر وسائل الإعلام.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة محتوى التقرير السنوي لإنجازات مختلف الجهات في مملكة البحرين حول مكافحة التبغ 2016 – 2017 ، واقتراح فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ، ووضع تصور لمشاركة اللجنة في فعاليات مدينة الشباب لهذا العام، كما تم مناقشة اقتراح صياغة رسائل توعوية مناسبة لإرسالها لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وفي ختام الاجتماع، تقدمت سعادة الوزيرة بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته، وتمنياتها لهم بالتوفيق والسداد في كل ما يبذلونه من جهود ضمن مهام وأهداف اللجنة، ودعت جميع الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء العملي الفاعل والمشاركة في المحافل الهادفة في مكافحة التدخين.





ل.ب/و.ش



بنا 0648 جمت 19/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/19 - 53 : 09 AM